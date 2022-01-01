Acun Ilıcalı’nın açıklaması heyecan yarattı. 15 Ocak 2022’de başlayacak olan Survivor 2022 All Star Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, bu yıl çok farklı bir sahnede, çok farklı bir şekilde yarışma start vereceğini söyledi. O Ses Türkiye jüri üyeleri de dâhil olmak üzere ekran başındaki seyircileri de merakta bırakan Ilıcalı, ser verip sır vermedi.

Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç, meraklı gözlerle Acun Ilıcalı’nın ağzından laf almaya çalışsa da ünlü televizyoncu, “15 Ocak’ı bekleyin. Biliyorsunuz ki Survivor’a her yıl farklı bir şekilde, ilginç araçlarla geliyorduk. Bu yıl çok farklı bir sahnede Survivor’a başlatacağız” diyerek, izleyenlerin merakını iki kat artırdı.

O Ses Türkiye jüri üyeleri de bu sezon Survivor’a misafir olarak geleceklerinin sözünü verdi…

SURVİVOR 2022’DEN İLK TEASER GELDİ!

Öte yandan Survivor 2022 All Star’dan ilk teaser geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor 2022 All Star’ın ilk teaserı, 31 Aralık 2021’de Survivor Türkiye’nin YouTube kanalından paylaşıldı.

Survivor 2022’de yer alacak ünlüler ve gönüllüler takımının açıklamalarının yer aldığı tanıtım videoları heyecan yarattı.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda yarışan ve yarıştıkları döneme damgasını vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Ogeday Girişken

Gökhan Keser

Hikmet Tuğsuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Ardahan Uzkanbaş

Gizem Kerimoğlu

Yasin Obuz

Sude Burcu

Nisa Bölükbaşı

Berna Keklikler

Evrim Keklik

Seda Aydemir

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: