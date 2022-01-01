Acun Ilıcalı açıkladı! Daha önce hiç yapılmayan yapılacak! Survivor All Star’da…
TV8’in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili flaş bir bilgi paylaştı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuşan ünlü televizyoncu, Survivor’ın bu yıl çok farklı bir şekilde başlayacağını söyleyerek, heyecan yarattı. Daha önceki Survivor başlangıçlarına ilginç araçlarla gelerek tüm dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı, O Ses Türkiye programında merak uyandıran açıklamalarda bulundu.
01 Ocak 2022, Cumartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı’nın açıklaması heyecan yarattı. 15 Ocak 2022’de başlayacak olan Survivor 2022 All Star Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, bu yıl çok farklı bir sahnede, çok farklı bir şekilde yarışma start vereceğini söyledi. O Ses Türkiye jüri üyeleri de dâhil olmak üzere ekran başındaki seyircileri de merakta bırakan Ilıcalı, ser verip sır vermedi.
Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç, meraklı gözlerle Acun Ilıcalı’nın ağzından laf almaya çalışsa da ünlü televizyoncu, “15 Ocak’ı bekleyin. Biliyorsunuz ki Survivor’a her yıl farklı bir şekilde, ilginç araçlarla geliyorduk. Bu yıl çok farklı bir sahnede Survivor’a başlatacağız” diyerek, izleyenlerin merakını iki kat artırdı.
O Ses Türkiye jüri üyeleri de bu sezon Survivor’a misafir olarak geleceklerinin sözünü verdi…
SURVİVOR 2022’DEN İLK TEASER GELDİ!
Öte yandan Survivor 2022 All Star’dan ilk teaser geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor 2022 All Star’ın ilk teaserı, 31 Aralık 2021’de Survivor Türkiye’nin YouTube kanalından paylaşıldı.
Survivor 2022’de yer alacak ünlüler ve gönüllüler takımının açıklamalarının yer aldığı tanıtım videoları heyecan yarattı.
Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda yarışan ve yarıştıkları döneme damgasını vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
- Ogeday Girişken
- Gökhan Keser
- Hikmet Tuğsuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Ardahan Uzkanbaş
- Gizem Kerimoğlu
- Yasin Obuz
- Sude Burcu
- Nisa Bölükbaşı
- Berna Keklikler
- Evrim Keklik
- Seda Aydemir
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Mert Öcal
- Furkan Kızılay
- Barış Murat Yağcı
- Sercan Yıldırım
- Aycan Yanaç
- Batuhan Karacakaya
- Birsen Bekgöz Merve Aydın
- Elif Gören
- Sema Aydemir
- Nagihan Karadere