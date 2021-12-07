Magazin Acun Ilıcalı akademi mezunlarına diploma verdi

Acun Ilıcalı akademi mezunlarına diploma verdi

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Acun Ilıcalı akademi mezunlarına diploma verdi

Acunmedya Akademi ikinci dönem öğrencilerini mezun etti. Diploma törenine katılan Acun Ilıcalı mezunlara diplomalarını verdi.

07 Aralık 2021, Salı 15:38 Son Güncelleme:
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Acunmedya Akademi’de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını Acun Ilıcalı'nın elinden aldı.

Mezuniyet gecesinde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gastronomi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere şef önlüklerini takdim etti.

Öğrenciler kendi hazırladıkları tadım menüsünü Acun Ilıcalı ve MasterChef Türkiye şeflerine ikram ederek tadım yaptırdı.

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