Acun Ilıcalı akademi mezunlarına diploma verdi

Acunmedya Akademi’de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını Acun Ilıcalı'nın elinden aldı.

Mezuniyet gecesinde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gastronomi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere şef önlüklerini takdim etti.

Öğrenciler kendi hazırladıkları tadım menüsünü Acun Ilıcalı ve MasterChef Türkiye şeflerine ikram ederek tadım yaptırdı.