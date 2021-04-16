Magazin Acun Ilıcalı, Dora'nın cezasını açıkladı

Acun Ilıcalı, Dora'nın cezasını açıkladı

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Acun Ilıcalı, Dora'nın cezasını açıkladı

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2021'de oyun alanında gizlice yemek temin eden gönüllüler yarışmacısı Dora'nın cezası belli oldu. Acun, bu olayla ilgili bir açıklamada bulundu.

16 Nisan 2021, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
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Ekranların fenomenleşen yarışma programı Survivor'da önceki haftalarda herkesten gizli bir şekilde yiyecek temin ederken yakayı ele veren Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu hafta Dora yakayı ele verdi.

SET EKİBİNE YAKALANDI

Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı “Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" dedi.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM”

Suçüstü yakalanan Dora ise “Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.

ACUN CEZAYI KESTİ

Acun Ilıcalı ise "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş" diyerek karşılık verdiği Dora'ya 3 ödülden yararlanmama cezası verdiğini açıkladı.



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