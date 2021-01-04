Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."







