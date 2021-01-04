Magazin Acun Ilıcalı, Exxen'in 3 günlük abone sayısını açıkladı

Acun Ilıcalı, Exxen'in 3 günlük abone sayısını açıkladı

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Acun Ilıcalı, Exxen'in 3 günlük abone sayısını açıkladı

Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

04 Ocak 2021, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."

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