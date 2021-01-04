Acun Ilıcalı, Exxen'in 3 günlük abone sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.
04 Ocak 2021, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN