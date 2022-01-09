TRT Spor'un haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc’ı transfer etti.

Daha önce de Acun Ilıcalı'nın teknik direktör olarak Şota Arveladve ile anlaştığı ve Türkiye'den birçok ismi İngiliz ekibine katacağı yönündeydi.