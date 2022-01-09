Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den iki oyuncuyu transfer etti iddiası!
Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldıktan sonra gözler Türkiye'den İngiltere'ye gidecek isimlere çevrilmişti. İddialar Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den iki oyuncuyu Hull City'ye aldığı şeklinde.
09 Ocak 2022, Pazar 14:26 Son Güncelleme:
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TRT Spor'un haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc’ı transfer etti.
Daha önce de Acun Ilıcalı'nın teknik direktör olarak Şota Arveladve ile anlaştığı ve Türkiye'den birçok ismi İngiliz ekibine katacağı yönündeydi.
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