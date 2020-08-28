Futbol Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismi istiyor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismi istiyor

Futbol

Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismi istiyor

Hollanda'da Fortuna Sittard takımı ortaklarından Acun Ilıcalı'nın transfer listesinde Fenerbahçeli Miha Zajc yer alıyor.

28 Ağustos 2020, Cuma 16:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve gönderilmek isteyen Miha Zajc'a Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Hollanda ekibi Zajc için transfer girişimlerine başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Sloven orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Valentine Ozornwafor Galatasaray'a döndü