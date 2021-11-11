Futbol Acun Ilıcalı, Hull City için aradığı teknik direktörü buldu

Acun Ilıcalı, Hull City için aradığı teknik direktörü buldu

Futbol

Acun Ilıcalı, Hull City için aradığı teknik direktörü buldu

Hull City'yi satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı teknik direktör Şota Arveladze'yle anlaşmaya vardığı belirtildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
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İngiliz ekibi Hull City'nin satın alma işlemlerinde artık sona gelen Acun Ilıcalı'nın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Salim Manav'ın haberine göre; Ilıcalı, son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti

Tecrübeli teknik adamın, resmi imzaların ardından Hull City'nin teknik direktörü olacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti.

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