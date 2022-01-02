Acun Ilıcalı Hull City için teknik direktörünü belirledi
Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın almıştı. Ilıcalı, takıma getireceği teknik direktör için profesyonellerle beraber çalışmalar yapıyor ve son karar Şota Arveladze oldu.
02 Ocak 2022, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze olacak. Son haftalarda Sergen Yalçın'ın ismi de bu iş için geçiyordu. Ancak habere göre karar Şota oldu.
Ilıcalı'nın Mbaye Diagne'yi de transfer etmek istediği fakat oyuncunun sakatlanması sonrası konunun askıya alındığı öğrenildi.
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