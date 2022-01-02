Futbol Acun Ilıcalı Hull City için teknik direktörünü belirledi

Acun Ilıcalı Hull City için teknik direktörünü belirledi

Futbol

Acun Ilıcalı Hull City için teknik direktörünü belirledi

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın almıştı. Ilıcalı, takıma getireceği teknik direktör için profesyonellerle beraber çalışmalar yapıyor ve son karar Şota Arveladze oldu.

02 Ocak 2022, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze olacak. Son haftalarda Sergen Yalçın'ın ismi de bu iş için geçiyordu. Ancak habere göre karar Şota oldu.

Ilıcalı'nın Mbaye Diagne'yi de transfer etmek istediği fakat oyuncunun sakatlanması sonrası konunun askıya alındığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın Hull City için düşündüğü teknik direktör ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benfica'da Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aday Fatih Terim