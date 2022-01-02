Acun Ilıcalı Hull City için teknik direktörünü belirledi

Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze olacak. Son haftalarda Sergen Yalçın'ın ismi de bu iş için geçiyordu. Ancak habere göre karar Şota oldu.

Ilıcalı'nın Mbaye Diagne'yi de transfer etmek istediği fakat oyuncunun sakatlanması sonrası konunun askıya alındığı öğrenildi.

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