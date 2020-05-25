Acun Ilıcalı: Mert kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk
'Survivor Panorama Bayram Özel' programına Dominik Cumhuriyeti'nden Acun Ilıcalı ve ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal bağlandı.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'dan Mert Öcal'ın itirazları ile ilgili güldüren yorum... Ünlü televizyoncu, ünlüler takımından elenen yarışmacı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
'İtiraz hastalığına yakalanmışsın'
Ilıcalı, "İtiraz hastalığına yakalanmışsın. Her oyunda mı olur? Mert oyun kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk. Finali güneşle yaptı zaten, bize 'güneş var abi' dedi" ifadelerini kullandı.
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