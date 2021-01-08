Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini resmi olarak açıklamasına az bir süre kaldığı iddia edilirken, anlaşmanın sağlanmasında etkili olduğu söylenen Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi. Ilıcalı, "Detayları anlatamıyorum, yakında güzel haberler alabiliriz" dedi.

Televizyoncu ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili çabasının olduğunu doğrularken, "Mesut Özil'i çok severim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar; yakında güzel haberler alabiliriz" dedi.

Sponsor olacağı iddia edildi

Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı-lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı iddia edildi.





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