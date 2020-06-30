Acun Ilıcalı: O dönemdeki bir ses kaydına ulaştık

Survivor'da önceki gün yayınlanan fragmanda Sercan'la Nisa arasındaki konuşmaların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurmuştu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Nisa'nın kendisine notlar yazdığını belirten Sercan da "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar" diyerek merak uyandırmıştı.

Sercan ayrıca "Birbirimize baktığımız anlarda hep gökyüzüne, dolunaya bakıyorduk. Gökyüzünü temsilen bir ay çizmişti. Hep bakışmalarımız o yönde oluyordu, hani beni düşün gibisinden. Gizli buluştuğumuzda da bunu söylemişti. Burada da doğum günü mesajı var. Çok güzel çizilmiş bir yazı. Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşılığını alamayacağım şekilde yaklaşmadım. Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey" sözlerini ifadeleriyle sürdürmüştü.

Sercan Yıldırım'a yazdığı notları anlatan Nisa ise "Evrim'in doğum gününü nasıl kutladıysam ona Hindistan cevizi vermiştim. Cemal Can'ın doğum gününü nasıl kutladıysam kocaman bir tablo yaptım. Onun doğum gününü de o şekilde kutladım. Kağıda 'Doğum günün kutlu olsun' yazdım. O kadar, hiçbir şey yok" demişti.

"Araştırma içine girdik"

Acun Ilıcalı, "İkinizin de bazı iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım ama iş karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. İddiaların suçlamaya dönüşmesi sonrası biz de bununla ilgili bir belge var mı diye araştırma içine girdik. Biz o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Sadece şunu söyleyebilirim. Benim şu ana kadar dinlediğim bir ses kaydı var.

Bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım. Dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık. Bir gün daha bekleteceğim bunu incelemek için. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez yorum yapacağım. Ve konuyu bu şekilde kapatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı bugünkü yayında ise Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan'da üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor ve bu kayıttan da sizin haberiniz yok. Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Çok kısa bir not olduğunu da düşünmüyorum.

Sercan Nisa'ya açık arttırmanın da olduğu bir ortamda. Bu not da Nisa'ya bir şekilde ulaşıyor. Bu notta ne yazdığını bilmiyoruz. Nisa notu aldığında o dönem yarışmada olan Gizem var. Gizem belki notu getiren belki de olaydan haberi olan bilmiyoruz.

Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor.

Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil.

Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir.

Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil. Sercan da bu konuda iletişim eksikliğiyle yanlış anlamış olabilir. Bu da çok doğal. Bunun benim tarafımdan karşılığı tek kelimeyle iletişim kopukluğu."

"Burada acıyı da sevinci de yaşadık"

Sercan Yıldırım ise Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları sonrası şunları söyledi:

"Ben konuyu kapatalı çok olmuştu sonra alevlendi. Doğum günümde çok güzel bir mesaj almıştım. Ben de karşılığında bir cevap almıştım. Hiçbir şekilde saklanacak, inkar edilecek bir şey yoktu.

Ben kapattığımı düşünüyorum bu konuyu Nisa da kapattı. Burası Survivor, burada acıyı da sevinci de yaşadık. Bir kusurum olduysa da Nisa'dan özür dilerim. Söyleyeceklerim bunlar."

Bu yaşananların ardından Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında? sorularının cevapları izleyiciler tarafından aranmaya başlandı.

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.