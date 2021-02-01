Magazin Acun Ilıcalı: O sözü hiç unutmuyorum... 'Filmi sen çek Acun'

Acun Ilıcalı: O sözü hiç unutmuyorum... 'Filmi sen çek Acun'

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Acun Ilıcalı: O sözü hiç unutmuyorum... 'Filmi sen çek Acun'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı merak edilenlerini anlattı. Can Tanrıyar ve Acun Ilıcalı, Lerzan Mutlu ile Erol Köse’nin sunduğu “UçanKuş’ta Pişti”de yıllar sonra bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, babasıyla yaşadığı bir anıyı da anlattı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları…

Babam benimle hep övünürdü 'bu Acun farklı. Bir şey olacak ama ne olacak bulamadım' derdi. Babamın çok önemli bir lafı vardır hiç unutmam. Çok fazla televizyon seyreden biri değildi. 'Baba çok güzel bir film var seyretsene' dedim. Döndü bana 'filmi sen çevir Acun, bırak filmi' dedi. O gün söylediği benim hayat çizgimmiş sonradan anladım garip bir durum oldu.

'Mesut'u başkanımız getirdi'

Mesut Özil'in transfer sürecini anlatan Ilıcalı, 'Başkan Ali Koç beni çok onore etti. Unutmayalım bana göre bu transferin olmasının sebebi bakanımız Ali Koç'tur. Bir kulüpteki kararları başkan alır. Başkan ‘Mesut Özil alınsın’ diye bir karar almadıktan sonra hepimiz toplansak da Mesut Özil alınamaz. Bazen şartlar oluşuyor her şey tek tek yoluna giriyor. Benim de bu tarz olaylar çok başıma geldi. TV8'i almam da şartların oluşmasıydı. Kariyerim için de geçerli bu...'

Dominik'te başkan seçilirim

Uzun zamandır Dominik Cumhuriyeti’nde buluna Acun Ilıcalı, ‘Dominik'te yerliler bana 'papa' diyorlar. ‘Baba’ anlamına geliyor. Adaylığımı koysam seçilirim. Eski çekim yaptığımız yerde köyün yarısı bizim ekipte çalışıyordu. Orada başımıza tatsız bir olay geldi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. O olaydan sonra orada kalmak istemedim açıkçası, güneyine gittik Dominik'in şimdiki yer sosyete biraz daha...

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