Yıllar önce trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Babalar Günü'nde babası Ergün Ilıcalı'nın fotoğrafını Instagram hesabından, "Seni sorduklarında kelimelerle anlatamıyorum, yetmiyor, tanıyanlar biliyor sadece ve ben de senin oğlun olma gururunu yaşıyorum. Özlemin hiç bitmedi, acın hiç dinmedi. Hep seni örnek almaya devam ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum" mesajıyla paylaştı. Acun Ilıcalı'nın babasına olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar: