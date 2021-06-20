Acun Ilıcalı paylaşımıyla duygulandırdı, babasına benzerliğiyle de şaşırttı
Acun Ilıcalı, Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Yıllar önce trafik kazasında babasını kaybeden Ilıcalı'nın mesajı herkesi duygulandırırken babasıyla benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.
20 Haziran 2021, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yıllar önce trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Babalar Günü'nde babası Ergün Ilıcalı'nın fotoğrafını Instagram hesabından, "Seni sorduklarında kelimelerle anlatamıyorum, yetmiyor, tanıyanlar biliyor sadece ve ben de senin oğlun olma gururunu yaşıyorum. Özlemin hiç bitmedi, acın hiç dinmedi. Hep seni örnek almaya devam ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum" mesajıyla paylaştı. Acun Ilıcalı'nın babasına olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İşte Ilıcalı'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:
- Acun Ilıcalı'nın gençlik resmi gibi
- Çok benziyorsun babana Acun abi
- Babanıza benziyorsunuz Acun bey
- Vallahi acayip benziyorsunuz. Sen sandım
- Acunun gençliği sandım, ikiz gibiler
BUNLARI DA OKUYUN