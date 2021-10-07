Acun Ilıcalı paylaştı: Eskimeyen dostluk...
Küçük yaşlarda edindiği dostlarıyla bağlarını koparmayan ve neredeyse hepsi ile görüşmeye devam eden Acun Ilıcalı, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
07 Ekim 2021, Perşembe 15:26 Son Güncelleme:
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Şimdilerde yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu da yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması ile ekranda olan Acun Ilıcalı, Instgaram hesabından yayınladığı nostaljik kare ile dikkat çekti.
'ESKİLERE DAYANAN DOSTLUĞUN İSPATI'
Ünlü televizyoncu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafına, "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" notunu düştü.