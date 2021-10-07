Acun Ilıcalı paylaştı: Eskimeyen dostluk...

Şimdilerde yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu da yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması ile ekranda olan Acun Ilıcalı, Instgaram hesabından yayınladığı nostaljik kare ile dikkat çekti.

'ESKİLERE DAYANAN DOSTLUĞUN İSPATI'

Ünlü televizyoncu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafına, "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" notunu düştü.