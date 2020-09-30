Magazin Acun Ilıcalı, Şehrazat'a dava açıyor

Acun Ilıcalı, Şehrazat'a dava açıyor

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Acun Ilıcalı, Şehrazat'a dava açıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine 'Terbiyesiz, haram zıkkım olsun' diyen söz yazarı ve besteci Şehrazat'a dava açıyor.

30 Eylül 2020, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99.5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'yı telif haklarını ödemediği için 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" paylaşımında bulundu. Şehrazat, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi" ifadelerini kullandı.

'Tazminatı işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız'

Acun Ilıcalı, Şehrazat'ın sözlerinin ardından, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.



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