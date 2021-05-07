'Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesinin ardından ünlülerde tek kadın yarışmacı kalınca, takımların yeniden kurulmasına karar verildi. Yarışmacılar, 'kırmızı' ve 'mavi takım' olarak mücadelelerini sürdürüyor.

Kırmızı takımda; Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay Yuvakuran yer aldı. Mavi takım ise Sergen Bayar, Ayşe Yüksel, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Steven Salam ve Uğurtan Dora'dan oluştu.

ACUN ILICALI'DAN UYARI

Survivor'ın 6 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümüne, ödül oyunu sırasında Batuhan'ın mağlubiyet tepkisi ve Acun Ilıcalı'nın uyarısı damga vurdu.

Atışlarda 2-0 öne geçmesine rağmen Steven'la mücadelesini kaybeden Survivor Batuhan, hırsını oyun alanından çıkarmak istedi. Ünlü oyuncu, sinirden potayı devirdi.

"SAÇMA SAPAN BİR ŞEY"

Acun Ilıcalı, "Batuhan ne yapıyorsun? Saçma sapan bir şey, ne bu? Ne diyeyim buna şimdi? Olmadı yani! Yakışmayan bir hareket bu. Ufak tefek şeyler tamam ama gidip hedef tahtasını indiriyorsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Batuhan Karacakaya'nın "Çok kolay devrildi" şeklinde kendini savunmaya çalışması üzerine Acun Ilıcalı'dan "Doğru çok güçlüsün, maşallah" cevabı geldi.