Katıldığı canlı yayında özel hayatından projelerine kadar birçok konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'da bu sene yarışacak ikinci ismi de duyurdu. 'Survivor 2020'nin ünlüler takımında yarışacak ilk ismin oyuncu Ersin Korkut olacağı kesinleşmişti. Acun Ilıcalı, ikinci isimi de verdi. 'Survivor’un ilk şampiyonu, tekrar ünlü yarışmaya katılıyor. Başarılı televizyoncu, Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle 'Survivor 2020' kadrosunda yer alacağını söyledi. Acun Ilıcalı, "Survivor'a bir kere katılan kişilerin yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubat ayında başlayacağız kısmetse" dedi. Survivor'ın ilk şampiyonu olan 40 yaşındaki Uğur Pektaş, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da yıllarca rol almıştı.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün.

- Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor.

-Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmışımdır ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili (Murat Boz ve Aslı Enver'i kast ediyor) durum şu; çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin.

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