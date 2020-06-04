Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz neden terlik giyiyor?

Terlik deyip geçmeyin. Ünlülerin giydiği bu modeller 700 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Burak Yılmaz’ın terlik giymesine gelince. Ayakları 44 numara olduğu için ayakkabıdan sıkılıyormuş. Terlik modasını 15 yıl önce başlatan Acun Ilıcalı da “Yılda yalnızca 20 gün ayakkabı giyiyorum. Çünkü ayaklarım 45 numara. Sıkan, rahatsız eden ayakkabı ve çoraba tahammülüm yok. Birçok çorabı da giyip attığım doğru” demişti.







