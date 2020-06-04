Magazin Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz neden terlik giyiyor?

Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz neden terlik giyiyor?

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Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz neden terlik giyiyor?

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz önceki akşam Etiler’deki Saruhan Restaurant’tan terlikleriyle çıkarken görüntülendi.

04 Haziran 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Terlik deyip geçmeyin. Ünlülerin giydiği bu modeller 700 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Burak Yılmaz’ın terlik giymesine gelince. Ayakları 44 numara olduğu için ayakkabıdan sıkılıyormuş. Terlik modasını 15 yıl önce başlatan Acun Ilıcalı da “Yılda yalnızca 20 gün ayakkabı giyiyorum. Çünkü ayaklarım 45 numara. Sıkan, rahatsız eden ayakkabı ve çoraba tahammülüm yok. Birçok çorabı da giyip attığım doğru” demişti.


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