Magazin Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

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Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış.

14 Eylül 2021, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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Yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, medya faaliyetlerinin dışında spor alanına ilgisiyle de biliniyor. Ancak Ilıcalı'nın daha önce bir filmde rol aldığı bilinmiyordu. Ilıcalı'nın yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynadığı sahne, sosyal medyada gündem oldu.

"Mumya Firarda"

Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay ve Teoman gibi isimlerle birlikte Mumya Firarda adlı filmde oynadığı ortaya çıktı.


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