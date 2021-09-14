Yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, medya faaliyetlerinin dışında spor alanına ilgisiyle de biliniyor. Ancak Ilıcalı'nın daha önce bir filmde rol aldığı bilinmiyordu. Ilıcalı'nın yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynadığı sahne, sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay ve Teoman gibi isimlerle birlikte Mumya Firarda adlı filmde oynadığı ortaya çıktı.







