Magazin Acun Ilıcalı yeni projesi 'Exxen' için tarih verdi

Acun Ilıcalı yeni projesi 'Exxen' için tarih verdi

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Acun Ilıcalı yeni projesi 'Exxen' için tarih verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın dijital platformu 'Exxen', 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Peki 'Exxen'deki özel içerikler hangileri olacak, ücreti ne kadar olacak?

22 Aralık 2020, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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Uzun süredir yeni dijital platformu 'Exxen' üzerinde çalışan Acun Ilıcalı, geri sayıma geçen projesi için pek çok ünlü isimle anlaşma sağladı. 51 yaşındaki başarılı yapımcı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Exxen'in 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

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İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven, Zeynep Bastık, Enis Arıkan, 'Exxen'de yer alacak isimlerden bazıları.

'Şeref Bey' ve 'Gibi' dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand up programları da afişleriyle duyuruldu.

Ücreti ne olacak?

Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili soruya, "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak" yanıtını vermişti.

TV8 kanalının sahibi, son olarak YouTuber Orkun Işıtmak ve oyuncu Enis Arıkan'ın, 'Exxen'de program yapacağını açıkladı.

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