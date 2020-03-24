Magazin Acun Ilıcalı'dan acil corona konsey toplantısı

Acun Ilıcalı'dan acil corona konsey toplantısı

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Acun Ilıcalı'dan acil corona konsey toplantısı

Survivor'un 26. bölümünde ödül oyununun yanı sıra acil durum değerlendirmesi dikkat çekti. Tüm dünyada görülen corona virüs salgınından dolayı yarışmacıları bilgilendiren Acun Ilıcalı Dominik'te vaka sayısını paylaştı. Bu haberin ardından konseydeki yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı.

24 Mart 2020, Salı 08:00 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada etkisini arttıran corona virüs nedeniyle Acun Ilıcalı Türkiye'ye gelemediğini Survivor'da açıkladı. Alınan önemler kapsamında birçok ülkeye yapılan uçuşların durdurulmasından dolayı Acun Ilıcalı şunları söyledi;

"Ben haftada bir kere Türkiye'ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık."

Konsey acil olarak toplandı

Survivor'ın yeni bölümünde, Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' diye adlandırdığı konseyde yarışmacılara corona virüs salgınını ilk kez duyurdu. Corona virüsünün dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Ilıcalı yarışmacıları bilgilendirdi. Haberi öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı.


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