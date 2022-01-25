Acun Ilıcalı, Hull City'yi resmen satın aldıktan sonra ilk maçını Blackburn Rovers'a karşı iç sahada izlemişti. 2-0 kazanılan galibiyetle 5 maçlık kazanma hasretini dindiren Hull, seriye bağladı.

Bu hafta da ligin zorlu ekiplerinden, Premier Lig'e çıkma adayı Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yenne Hull, Acun'u çok sevindirdi. Survivor Adası yarışmacılarından Atakan Arslan, Acun Ilıcalı'ya Hull City'nin son maçını sordu.

Ilıcalı, "Hull City ile ilk iki maçımızı da kazandık. Lig ikincisini deplasmanda yendik. Ada'yı karıştırdık. İnşallah devam eder" dedi.

Ayrıca, Hull City arka arkaya gelen iki galibiyeti rağmen teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırdı. Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'yi takımın başına getireceği iddia ediliyor.







