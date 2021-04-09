Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş yöneticisine çok sert cevap
Acun Ilıcalı'nın Erzurumspor için düzenleyeceği yardım gecesinin Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynayacağın maçtan sonraya ertelenmesine Beşiktaş Genel Sekreteri'nden tepki gelmişti. Genel Sekreter Mesut Urgancılar Twitter'dan 'Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?' yazmıştı. Acun Ilıcalı'dan sert bir yanıt geldi.
09 Nisan 2021, Cuma 17:10 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın cevabı bu şekilde oldu:
Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir.
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