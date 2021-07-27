Magazin Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha!

Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha!

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Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha!

Leyla ile Mecnun dizisini Exxen için yeniden çekmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın efsane dizi Behzat Ç. için de harekete geçtiği iddia edildi.

27 Temmuz 2021, Salı 20:20 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, 2021'in başında yeni platformu Exxen'i izleyiciyle buluşturdu. Platformda birçok program ve diziye yer veren Ilıcalı, yayınladıkları döneme damga vuran ve günümüzde hâlâ konuşulmaya devam eden diziler için çalışmalara başladı.

YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

İlk hamlesini Leyla ile Mecnun dizisi için yapan Acun Ilıcalı, eski kadroyu yeniden bir araya getirerek çekimlere başladı.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı ve bir zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç.’nin yeni uyarlaması ile yeniden izleyiciyle buluşturmak için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

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