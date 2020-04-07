Bugüne kadar düzenlediği yardım organizasyonlarıyla adından söz ettiren Acun llıcalı, corona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

TV8'in sahibi, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasının bu haftaki SMS gelirinin tamamını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

'Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama...'

llıcalı, "Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama kalbimiz ve gönlümüz Türkiye'de. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Zor zamanlarda birbirimize destek olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. AK Parti Meclis Grubu hesabında toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacak. Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı vasıtasıyla kampanyaya destek veren her vatandaşımıza, her kurumumuza teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, sanat ve spor camiamızı, hayırseverlerimizi, destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sürmekte olan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.





İlgili Haberler Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum



