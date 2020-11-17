Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' için sürpriz bir isimle anlaştı.

'Konuşanlar' Exxen'de

Başarılı televizyoncu, son dönemde Youtube'da bir hayli popüler olan 'Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' adlı talk show programının artık Exxen'de olacağını duyurdu.

Instagram hesabından Hasan Can Kaya ile verdiği pozu paylaşan Ilıcalı, "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' artık Exxen'de. Hepimizi hayırlı olsun" notuyla yeni transferini açıkladı.

İçerikler belli olmaya başladı

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal ve daha birçok yapım yer alacak.

'Büyük risk aldık'

Geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirilen 'Brand Week Istanbul'da katılımcılara tecrübelerini aktaran Ilıcalı, yeni platformu hakkında konuşmuştu.

"Hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediğimizi yapamıyoruz" diyen ünlü televizyoncu, bu iş için büyük bir risk aldığını söylemişti.







