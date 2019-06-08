Acun Ilıcalı Amine Gülşe ve Mesut Özil ile beraber düğünde çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Ancak paylaşımda Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir not da vardı.

Ilıcalı, "İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)" sözleriyle Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorusunu akıllara getirdi.

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in adı sık sık Sarı-Lacivertli kulüple anılıyor.