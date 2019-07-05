'Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan' yarışmasının final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Acun Ilıcalı, İstanbul'a döndü.

Acun llıcalı, patronu olduğu TV8 kanalında yeni yayınlanmaya başlayan, Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu 'Gel Yazın Konuşalım' programına konuk oldu.

'SURVIVOR'IN FARKLI BİR MÜŞTERİSİ OLDU'

Programda Survivor 2020'nin farklı bir formatta olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelecek yıl yeni formatta bir Survivor düşünüyoruz. Bu yıl Survivor'ın farklı bir müşterisi oldu. 'Beklediğimizi yüzde 100 aldık' diyemem. Ama iki ülke için çok faydalı oldu.

Yunan çocuklar ve bizimkiler pırıl pırıldı. Yunanistan'da gündemde olan bir isimim. Her dakika bir Türk prodüksiyonu olduğunu ve Acun'un yaptığını herkes biliyordu" şeklinde konuştu.