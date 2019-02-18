Acun Ilıcalı'dan format açıklaması
Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan format mı değiştiriyor? Acun Ilıcalı, merak edilen konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı
Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının format değiştireceği iddiasıyla ilgili olarak, Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
Survivor ile haftada 4 gün prime time'da 1'inci olduklarının altını çizen Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Survivor Türkiye - Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da şubat ayının 1. kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz."
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