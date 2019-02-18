Acun Ilıcalı'dan format açıklaması

Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan format mı değiştiriyor? Acun Ilıcalı, merak edilen konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı

18 Şubat 2019, Pazartesi 02:48 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'dan format açıklaması

Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının format değiştireceği iddiasıyla ilgili olarak, Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Survivor ile haftada 4 gün prime time'da 1'inci olduklarının altını çizen Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Survivor Türkiye - Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da şubat ayının 1. kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz."


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