Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının format değiştireceği iddiasıyla ilgili olarak, Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Survivor ile haftada 4 gün prime time'da 1'inci olduklarının altını çizen Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Survivor Türkiye - Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da şubat ayının 1. kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz."





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