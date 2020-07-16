Survivor 2020'da tarihe geçen sezonun ardından şampiyon Cemal Can Canseven oldu. Finalde Barış'a SMS üstünlüğü kuran Cemal Can tarihe geçen yılın kazananı olurken Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası gündem bir anda değişti. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin gecesinde Hollanda Ligi ekibini satın aldığını "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözleriyle duyurdu.

Ilıcalı, "Bundan sonra Fortuna'yı takip edin" dedikten sonra kulübün 21 bin takipçili olan Instagram hesabı, çok kısa bir süre içinde artarak 55 bini geçti. Acun Ilıcalı'nın "Fortuna Sittard maceramız başladı" açıklaması, Hollanda'nın en güney ucunda, Belçika ve Almanya sınırında bulunan yaklaşık 38 bin nüfuslu Sittard kentinde heyecan yarattı.

Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard'a hangi koşullarda ortak olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak Hollanda medyası konuyla ilgili detayları açıkladı. BBC'nin haberine göre; 2016'da satın aldığı kulübü, 2. ligden Eredivisie'ye taşımayı başaran Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın büyük ortağı olarak kalmaya devam edecek. Acun Ilıcalı kulübün en az yüzde 25'ine sahip olacak.

Yeniden toparlanmak istiyorlar

Yeşil sarılı ekip, futbolcu transferi için sadece 2,7 milyon euro ayırabildi. Kulüp, Ilıcalı'nın hisse alımıyla kasaya girecek olan sıcak para ile nefes alıp, yeniden toparlanmak istiyor. Yerel medyaya göre, şu anda Fortuna Sittard yönetimi, Ilıcalı'nın ortaklığı konusunda Hollanda Futbol Federasyonu'na sunacağı belgeleri hazırlamakla meşgül. Ilıcalı'nın kulüp hisselerinin yüzde 25'i ya da daha fazlasına sahip olabilmesi için, federasyonun onayı gerekiyor.

Hollanda spor medyası, Acun Ilıcalı'yı, ülkenin önde gelen Televizyon yapımcısı John de Mol'a benzetiyor. De Mol, Ilıcalı'nın bugüne kadar yaptığı birçok televizyon programının lisansına sahip bir isim. Ilıcalı'nın başta Mesut Özil olmak üzere çok sayıda futbolcu ile dostluğunun da, futbol kulübü sahibi olması durumunda işine yarayacağına vurgu yapılıyor. Fortuna Sittard taraftar forumlarına göre, Ilıcalı ile birlikte takımın hedefi, Avrupa genelinde yeni yıldızlar keşfederek bunları futbola kazandırmak ve transfer gelirleri ile kulübün daha güçlü hale gelmesini sağlamak olacak.

Vergilerin yüksekliği ve para akışının sıkı kontrolü nedeniyle, futbol kulübü sahibi olmak Hollanda'da çok da avantajlı bir yatırım olarak görülmüyor. Talep azlığı nedeniyle, diğer birçok ülkeye göre futbol kulübü satın almak Hollanda'da daha kolay.

Transferler için önemli iddialar

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin yarışmacılarından Sercan Yıldırım'ı, Fortuna Sittard'a transfer edebileceğini "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadeleriyle duyurmuştu.

Survivor finalinde Ilıcalı'nın sözleriyle birlikte sosyal medya da bunu konuştu, Sercan Yıldırım-Fortuna Sittard yakıştırmaları yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

- Yeni sezonda Fortuna Sittard'in hırçın forveti Sercan Yıldırım

- Fortuna Sittard. Forvet Sercan Yıldırım, sol açık Arda, orta saha + teknik direktör Emre Belözoğlu...Çok mu şey istiyoruz...

- Acun abi Fortuna Sittard’a , Sercan Yıldırım’ı forvet olarak alacak diye düşünüyorum.

- Acun Ilıcalı artık Fortuna Sittard'a transfer edeceği futbolcuları Survivor'da dener öyle alır :)