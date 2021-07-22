PSV-Galatasaray maçında reklam panolarında Türkçe olarak yayınlanan kaçak bahis reklamları görüldü. Maçın spikeri Melih Gümüşbıçak, kendisine verilen bilgiye aktarırken sorunun Hollanda'daki servis sağlayıcısından kaynakladığını söyledi. Ancak izleyiciler, Hollanda'daki servis sağlayıcısının Türkçe kaçak bahis reklamı vereceğine inanmayarak tepkilerini sürdürdü.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı ve Gümüşbıçak'tan farklı bir şey söylemedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.