Magazin Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: Nasıl da büyüdün nasıl da güzel oldun!

Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: Nasıl da büyüdün nasıl da güzel oldun!

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Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: Nasıl da büyüdün nasıl da güzel oldun!

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Dört çocuk babası Ilıcalı, gönderisine duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Yasemin, 14 yaşına bastı. Medya patronu, kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi olan Acun Ilıcalı, Yasemin ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

'HİÇ BÜYÜMEYECEKSİN GİBİ GELİYORDU'

Ilıcalı, paylaşımına; "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im. Seni çooook seviyorum, sen canımsın benim" notunu düştü.

Dört çocuk babası ünlü ismin yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.


https://www.instagram.com/p/CRBXkqwF8iP/



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