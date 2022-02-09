Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk sürprizi
Acun Ilıcalı sahibi olduğu Hull City'nin hemen hemen her maçını tribünden takip ediyor. Ilıcalı, Derby County'ye konuk oldukları karşılaşmayı ise teknik direktörü Okan Buruk ile beraber seyretti.
09 Şubat 2022, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, Hull City'nin Derby County'ye konuk olduğu maçta yine tribündeydi. Takımını canlı takip eden Ilıcalı, Şota Arveladze'yi takımın başına getirdikten sonra 1 galibiyet 1 mağlubiyet görmüştü.
Derby County'ye de kaybeden Hull, son 3 maçında ikinci yenilgisini almış oldu.
Derby County-Hull City maçında Acun Ilıcalı'nın bir de sürpriz misafiri vardı. Okan Buruk, maçı Ilıcalı ile beraber tribünden takip etti.
Buruk son olarak Medipol Başakşehir'de çalışmıştı. Başakşehir'in başında çıktığı 76 maçın 35'ini kazanan Okan Buruk, 18 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak, 1,62 puan ortalaması yakaladı.
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