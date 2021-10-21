Önceki gün 48 yaşına basan eski futbolcu Okan Buruk'a yakın dostları Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ve Emre Belözoğlu sürpriz bir kutlama hazırladı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda da 'O Ses Türkiye' jürilerinden Ebru Gündeş'in doğum gününü unutmamış ve ünlü şarkıcı için sürpriz bir kutlama organize etmişti.