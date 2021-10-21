Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a sürpriz!
Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ve Emre Belözoğlu önceki akşam dostları Okan Buruk için Etiler Da Mario isimli mekanda sürpriz doğum günü hazırladı. Okan Buruk, bu sürpriz doğum günü için Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.
21 Ekim 2021, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Önceki gün 48 yaşına basan eski futbolcu Okan Buruk'a yakın dostları Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ve Emre Belözoğlu sürpriz bir kutlama hazırladı.
Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda da 'O Ses Türkiye' jürilerinden Ebru Gündeş'in doğum gününü unutmamış ve ünlü şarkıcı için sürpriz bir kutlama organize etmişti.
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