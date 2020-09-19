Acun Ilıcalı'dan uzak eğitim öğrencilerine müjde
Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için müjde Acun Ilıcalı'dan geldi.
19 Eylül 2020, Cumartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Acun Ilcalı, uzaktan eğitim için dizüstü bilgisayarı bilgisayarı olamayan çocuklar için bir kampanya başlatacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor" dedi ve pazar günü büyük bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.