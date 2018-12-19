Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’

Alper Baycın, Türkiye’de büyük ilgi gören ve Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu ‘Survivor 2018’in montaj ve kamera ekibindeydi.

Alper Baycın 26 Haziran’da başkent Santo Domingo yakınlarında çekimlerin yapıldığı Les Terranas kasabasında çantasını gasp etmek isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Alper Baycın’ı bıçaklayan zanlılar kısa süre içinde yakalandı ve tutuklandı. Savcılık, zanlılar hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve biri hakkında ‘ömür boyu’, diğeri hakkında 3 yıl istemiyle dava açtı. Dominik Cumhuriyeti ceza yasalarında idam cezası olmadığı için yasalardaki en yüksek ceza ‘ömür boyu hapis’ olarak yer alıyor. Cezaevinde diğer mahkûm ve tutukluların saldırılarına karşı cinayetin iki zanlısı tutuklandıkları günden itibaren özel bir bölümde tutuluyor. Zanlılar önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkacak.

Antalya’da doğan 24 yaşındaki Alper Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunuydu. Bir süre Fenerbahçe TV’de çalıştıktan sonra Acun Medya’da geçen Baycın, bir süredir Dominik’teki montaj ekibinde görev alıyordu.





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