Ünlü yapımcı Ilıcalı, daha önce de gönüllüler ile birlikte resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirmişti. 1 saat 12 dakika süren yayını 1 milyon kişi izlemişti. Acun Ilıcalı ve gönüllüler takımının canlı yayını sosyal medyada çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı bu akşam yeni bir rekora imza attı. Instagram'dan yapılan canlı yayını 3 milyon kişi izledi.

3 milyon kişi görüntüledi

Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayın dünya rekorunu kırma denemesi yaptılar. Daha önce bir milyon görüntülemeye ulaşılan Survivor'da yeni bir dünya rekoru geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan canlı yayını 3 milyon kişi görüntüledi. Böylece 2 milyon olan eski rekor geçilmiş oldu.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı canlı yayında 2 milyonluk dünya rekoru ve çok kısa bir süre içinde 3 milyonu geçti. Milyonlarca insanın katıldığı canlı yayın kısa sürede çöktü.

8 Mayıs 202 tarihinde rapçi Tekashi 6ix9ine bir Instagram Live'ın en çok izleyenleri için rekor kırdı. 24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına yapmış ve canlı yayını 2 milyon kişi izlemişti.







