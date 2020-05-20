Survivor ekibinin Türkiye'ye geliş hikayesinin bilinmeyenlerini Hürriyet yazarı Uğur Cebeci anlattı. Cebeci'nin yazısı şöyle:

İnat etti. İşi biten ekibini Türkiye’ye götürmeye karar verdi. Bayram öncesi ailelerine kavuşturmak istedi. Acun Ilıcalı şirketinden ödediği paralarla Karayipler’de değişik adalarda çalışanlarımızı da memlekete getirdi. Organizasyon için ciddi bir savaş verdi. Ilıcalı, COVID-19’un yarattığı engelleri bir bir aştı. Haftalar önceydi. Acun Ilıcalı hem işi sona eren hem de Survivor’da elenen yarışmacıları Türkiye’ye göndermek istiyordu.

Ama neredeyse bütün hava sahaları kapanmıştı. Kendi ekibinden başta Macaristan olmak üzere iş yaptığı yabancı kanallarda işi biten personelini de Dominik Cumhuriyeti’nde tutmanın mantığı yoktu. Çalışanlarını bayram öncesi Türkiye’ye göndermek, hatta karantina süresi sonunda ailelerinin yanına ulaşabileceği şekilde uçurmak istiyordu.

Acun Ilıcalı’nın uçak kiralayacağı çabuk duyuldu. Karayip denizindeki Jamaika, Bahamalar Cayman,St Vincent ve Grenadinler gibi adalarda yaşayan bütün Türkler ona ulaşmaya başladı. Kısa sürede kimi ücretli, kimi ücretsiz vatana dönmek istiyordu. Survivor ekipleri dışında değişik adalarda turistik tesislerde çalışanlar dışında turist olarak gitmiş ama dönememiş olanlarda çaresizlik içindeydi. Kimi Küba’da kimi Bahamalar’da. Club Med’de çalışan Türkler de sıraya girmişlerdi.

Ama ortalık toz dumandı. Bir uçak getirmek için gerekli izinlerin alınacağı Dominik Cumhuriyeti’nde başka ülkelerdeki gibi iş zordu. Yetkilileri yerinde bulmak bu uçuşa ikna etmek gerekiyordu. Araya Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu girdi. Bölgedeki büyükelçilerimiz yardımcı oldu ve sonunda uçuş izni alındı. Türk Hava Yolları’ndan Acun Medya için 333 bin 500 dolar ödeme ile bir Airbus A330-203 uçağı kiraladı.

Uçak İstanbul’dan gidecek toplam 100 yolcu ve COVID-19 mücadelesinde kullanılan yardım malzemeleri ile havalandı. Dominik Cumhuriyeti’nde Punta Cana Havalimanı’na indi. Ama uçak ininceye kadar Acun Ilıcalı’nın özel uçağı Challenger 605 ile seferler yapıldı. Uçağın kaptan pilotu Tolga Gül ve Mert Eroğlu Küba Havana’dan 12 yolcu aldı. İkinci seferde de Cayman’dan yolcular alınıp Punta Cana’ya getirildi. Bu uçuşlar nereden baksanız 30-35 bin dolardan fazla tutuyordu. Ama beş kuruş alınmadı.

Bu arada Acun Medya ekibinin bir kısmı bir seyahat acentesi gibi çalışıyordu. Kimseyi kırmadan üzmeden mükemmel bir organizasyon yaptılar. Büyük kısmı Survivor ekibinden toplam 264 yolcu gelen THY uçağına bindi ve Punta Cana (PUJ) Havalimanı’ndan kalktı. Yakıt almak için Saint Vincent ve Grenadinler’de Kingstown’a (SVD) indi. Konya adlı uçağa yakıt yüklemesi tam 5 saat sürdü.

Yolcular uçak içinde beklediler. Hepsi maske takmışlardı. Survivor’da elenenler de aynı uçaktaydı. Sonra uzun bir yolculuk başladı. Tam 10 saat 18 dakika sonra uçak İstanbul Havaliman’ına indi. Uçaktan inenler şarkılar hatta danslarla bu mutluluğu paylaştılar. Bu organizasyon günlerce sürmüştü. Acun Ilıcalı havada da Survivor’u kazanmak için gerçek bir mücadele vermişti. Hem bürokrasi ile mücadele etmiş hem de organizasyon kusursuz olsun diye bitkin düşmüştü.







