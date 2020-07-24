Fenerbahçe, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir açıklama geldi.

Survivor finalinde anlaşmanın yapıldığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın 25 ila yüzde 40 arasında bir hisse aldığı tahmin ediliyor.

Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün ise "Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik. Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ünlü televizyoncu da Survivor'ın final bölümünde Hollanda kulübünden hisse satın aldığını duyurmasının ardından transfer hareketliliği başladı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından Fenerbahçe ile bir transfer anlaşması yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Fortuna Sittard'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yasin Sarıkaya, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu.

20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Yasin Sarıkaya, "17 yaşındayken Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ancak o zaman Belçika'da oynuyordum ve yurt dışına çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

Fortuna Sittard'un U21 takımında oynayan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon A takımla sahaya çıkmadı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Nijerya basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Nijeryalı genç yetenekler Peter Olawale ve İbrahim Said'in transferini bitirmeye hazırlandığı belirtilmişti.

Bu iki oyuncunun Acun Ilıcalı aracılığı ile kiralık olarak gelişmeleri adına Fortuna Sittard'da oynayacakları iddia edilmişti.