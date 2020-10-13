Webrazzi'den Gözde Ulukan'ın haberine göre Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı 'Şeref Bey' adlı dizi seyirciyle buluşacak.

Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük 'Vahşi Şeyler' adlı dizi de platformda yer alacak. Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz ve üç zengin ev kadınını anlatan 'Zehirli Çiçekler' adlı dizilerde yer alacak.

Dünyada ses getiren 'Next Top Model' yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek.

Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in 'Arkadaşım Hoşgeldin' ve Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' programları da Exxen'de olacak.

Uzun süredir konuşulan Enis Arıkan'ın talk show'u ile Ceza ve Sagopa Kajmer'in jüride olacağı 'Rapstar' yarışması da Exxen'in merakla beklenen yapımları arasında.

Lüks bir villada yolları kesişen 3 öğrenciyi anlatan 'Öğrenci Evi' adlı bir yapım, üniversiteye giden Zeynep adlı karakterin para kazanmak için dadılık yaptığı 'Dadı' adlı yapım, sosyal medya zorbalığını anlatan 'Eziklerin Savaşı' adlı yapım ve iki gencin aşk hikayesini anlatan 'Yaş 17' adlı yapım da Exxen'de yer alacak.

Bunların yanı sıra fenomenler Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi isimler de Exxen'de özel şovlar hazırlayacaklar.







