Yalova’da ikamet ettiği öğrenilen ve hemşirelik okulundan mezun olan Çağla Altunkaya’nın basketbolla ilgilendiği kaydedildi. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’na olan benzerliği ile dikkat çeken Çağla Altunkaya’nın estetik yaptırdığı da bir dönem gündeme gelmişti.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999’da Yalova'da doğan Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu.

Şeyma Subaşı’yla olan benzerliği ile konuşulan Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile ilk kez sürat teknesinde görüntülenmişti. Çeşme’den Mikanos’a doğru giden Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı arasındaki aşk dedikoduları alevlenmişti.

Ardından O Ses Türkiye çekimlerinde görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı, aralarındaki ilişki ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ünlü medya patronunun genç sevgilisini Instagram’dan takip etmesi iddiaları güçlendirmişti.

Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye ve MasterChef kulisinden fotoğraflar paylaşırken, en sonunda Acun Ilıcalı da sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı ve aşk ilan edilmiş oldu.

İkili ile ilgili bir dönem ayrılık iddiaları da gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'ya sarıldığı pozu sosyal medyadan paylaşarak, iddiaları yalanlamıştı.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya’nın annesinin geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile hâliyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştur. İlknur Altunkaya'nın kız bebek dünyaya getireceği belirtildi. Kız kardeşi olacağını duyan Ayça Çağla Altunkaya’nın üçüncü kez abla olma sevinci yaşayacağını öğrenmesiyle mutlu olduğu kaydedildi.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı bir canlı yayında, Altunkaya'nın herkesin göreceği şekilde, "Whatsappında bir şey yazdım" yazması izleyenleri güldürmüştü.

1979’da doğan Acun Ilıcalı ile 1999’da doğan Ayça Çağla Altunkaya arasında 30 yaş fark bulunuyor.

ACUN ILICALI’DAN ALTUNKAYA’YA ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Instagram’dan Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Acun Ilıcalı, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'NIN EVLİLİKLERİ

Zeynep Yılmaz (2003-2016)

Seda Başbuğ (1988-1993)

Şeyma Subaşı (2017-2018)

ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI