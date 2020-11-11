Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da işler kötü gidiyor. 8 hafta sonunda sadece 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak ligin dibinde kalan Sittard, teknik direktör Hofland ile yollarını ayırdı.

Sezon başında takıma ortak olan Acun Ilıcalı ve takımın diğer ortağı Işıtan Gün, yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Kevin Hofland'ın gidişi kulübün resmi hesaplarından duyurulduktan sonra paylaşımın altındaki yorumlar dikkat çekti. Sosyal medyada Fortuna Sittard'ın başına Türk bir teknik adamın geçme ihtimali üzerine konuşuluyor.

Hofland, futbolculuk kariyerinde PSV, Wolfsburg, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymişti