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Acun Ilıcalı'nın yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine beraber katıldığı şapkalı ismin kim olduğunu merak ediyordu... O ismin kim olduğu ortaya çıktı

09 Aralık 2018, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Sunucu ödülünü kazanan Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismi merak ediliyordu.

O ismin O Ses Türkiye jüri üyesi olan Hadise olduğu ortaya çıktı.


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Acun Ilıcalı ödül töreninden önce yaptığı açıklamada 2018'in güzel bir yıl olduğundan bahsetmiş ve 2019'daki projelerinden bahsetmişti.

Hadise geceye bu elbiseyle katıldı.

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