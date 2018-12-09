Acun Ilıcalı'nın yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine beraber katıldığı şapkalı ismin kim olduğunu merak ediyordu... O ismin kim olduğu ortaya çıktı
Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Sunucu ödülünü kazanan Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismi merak ediliyordu.
O ismin O Ses Türkiye jüri üyesi olan Hadise olduğu ortaya çıktı.
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Acun Ilıcalı ödül töreninden önce yaptığı açıklamada 2018'in güzel bir yıl olduğundan bahsetmiş ve 2019'daki projelerinden bahsetmişti.
Hadise geceye bu elbiseyle katıldı.