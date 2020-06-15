Acun Ilıcalı'nın yeni sürat teknesi
Pandemi süresince Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı, aylar sonra Türkiye’ye dönüp Çeşme’deki yazlığına gitmişti.
15 Haziran 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu önceki gün Çeşme’de yeni sürat teknesiyle ilk kez görüntülendi. Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nu da alarak deniz turuna çıktı. Ünlü televizyoncunun keyifli anları objektiflere yansıdı. Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı:
Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok.