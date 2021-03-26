Acun Ilıcalı'yı yıkan haber! Yakın arkadaşı Alberto Ciurana hayatını kaybetti
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, kendisini derinden üzen ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Ilıcalı, yakın arkadaşlarından biri olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
26 Mart 2021, Cuma 00:28 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Meksika'nın bilinen kanalı Azteca'nın yönetmeni, aynı zamanda da yakın arkadaşlarından biri olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve TV Azteca’nın yöneticisi Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberini sosyal medya hesabından "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notuyla paylaştı.