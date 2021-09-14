Yemek Acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kış sofralarında en çok aranan lezzetlerden biri olan turşuyu bir de acur turşusu tarifi ile deneyin. Tadını severek yiyeceğiniz acur turşusu tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

14 Eylül 2021, Salı 18:07 Son Güncelleme:
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Turşu kurmanın tam zamanı gelmişken evde acur turşusu yapmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız acur turşusu tarifi enfes bir lezzet. Peki, acur turşusu nasıl yapılır? Kaç günde hazırlanır? Acur turşusu tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ACUR TURŞUSU TARİFİ

Acur turşusu malzemeler

  • 2 kiloya yakın ince acur
  • 2 baş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı tuz veya salamura tuzu
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • Bidonun 3’te 1’i kadar sirke
  • Su
  • Taze fesleğen
  • 1 avuç kuru nohut

ACUR TURŞUSU YAPILIŞI

Sarımsakları soyalım. Acurlara kürdanlarla delikler açıp bidona yerleştirelim. Aralarına sarımsakları yerleştirelim. En üstüne fesleğen dalıyla birlikte limon tuzu, sirke, tuz ve suyla tamamlayalım. Ağzını kapatarak güneş görmeyen bir yerde 3 hafta bekleyiniz.

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