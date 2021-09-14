Turşu kurmanın tam zamanı gelmişken evde acur turşusu yapmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız acur turşusu tarifi enfes bir lezzet. Peki, acur turşusu nasıl yapılır? Kaç günde hazırlanır? Acur turşusu tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ACUR TURŞUSU TARİFİ

Acur turşusu malzemeler

2 kiloya yakın ince acur

2 baş sarımsak

3 yemek kaşığı tuz veya salamura tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

Bidonun 3’te 1’i kadar sirke

Su

Taze fesleğen

1 avuç kuru nohut

ACUR TURŞUSU YAPILIŞI

Sarımsakları soyalım. Acurlara kürdanlarla delikler açıp bidona yerleştirelim. Aralarına sarımsakları yerleştirelim. En üstüne fesleğen dalıyla birlikte limon tuzu, sirke, tuz ve suyla tamamlayalım. Ağzını kapatarak güneş görmeyen bir yerde 3 hafta bekleyiniz.



