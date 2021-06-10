Baht Oyunu’nda; Ada (Cemre Baysel), ilk aşkı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilince sonsuza kadar mutsuz olmamak için var gücüyle Rüzgar’ı geri kazanmaya çalışıyor.

Ailesindeki kadınların küçüklüğünden beri aklına işlediği inançların peşinden giden Ada’nın yolu Bora’yla (Aytaç Şaşmaz) kesişince ise masal adeta baştan yazılacak. Ada, Rüzgar’ın sahibi olduğu şirkette Bora’nın kişisel asistanı olarak işe başlıyor ama bu süreçte Ada ve Bora arasındaki çatışma büyük sürprizlere gebe.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

‘Baht Oyunu’ dizisi, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20:00’de Kanal D’de.







