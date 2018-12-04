Ada Hegerberg kimdir? Kaç yaşında?

Dün gece, Ballon D'or ödül töreni vardı. Törende Luka Modric, Mbappe ve Ada Hegerberg ödül aldı. Tarihin ilk Ballon D'or kazanan kadın futbolcusu olan Ada Hegerberg gecede büyük bir şok yaşadı. Törenin sunucularından Fransız DJ Martin Solveig, yılın en iyisi futbolcusu seçilen kadın futbolcu Ada Hegerberg'e ödülü aldıktan sonra 'Twerk yapabiliyor musun?' diye sordu. Bu soru sonrası Martin Solveig tepkiler yağdı.

Bu gelişme sonrası olayın mağduru olan kadın futbolcu hakkındaki bilgiler merak edildi ve "Ada Hegerberg kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

ADA HEGERBERG KİMDİR?

1995 yılında Norveç'te doğan profesyonel futbolcu Ada Hegerberg'in tam adı Ada Martine Stolsmo Hegerberg'tir. Kadın futbolunun yıldız isimlerinden biri olan Hegerberg 2014 yılından beri Olimpik Lyon forması giyiyor. Tarihte ilk kez bir kadın futbolcuya verilen Ballon d'Or Feminin'i kazanan forvet oyuncusu böylece tarihe geçmiş oldu.

Sunndal altyapısından çıkan Hegerbergi profesyonel kariyerine 2010 yılında 15 yaşındayken Kolbotn'da başladı. 30 maçta attığı 15 golle üst ligdeki takımların dikkatini çekti ve ertesi yıl Stabaek'e transfer oldu. Aynı zamanda Norveç U20 Milli Takımı'nda da gollerine devam etti ve oynadığı 9 maçta 5 gol attı. Stabaek'te performansını daha da yukarıya çekip 18 maçta 24 gol istatistiğine ulaşarak Norveç Kadın A Milli Takımı'na seçildi.

Kariyerinde devamlı yükselişte olan ve her sene bir adım daha ileriye giden Hegerberg önce Türbin Potsdam'a, 2014 yılında da Fransa'nın lokomotif takımlarından Olimpik Lyon'a transfer oldu. Genç yaşında Lyon'un forveti olan Hegerberg, şimdiye dek oynadığı 82 maçta 107 gol atarak müthiş bir işe imza attı.

Aynı zamanda A Milli Takım'da 66 maçta 38 gol attı. Norveç Milli Takımı'yla beraber 2013 yılında UEFA Kadınlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2015-2016 sezonunda kariyerinin zirvesine ulaşarak Lyon'la hem lig şampiyonu, hem Fransa Kupası şampiyonu, hem de UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve 2016 yılı için Avrupa'da Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Aynı yıl Yılın Norveçli Sporcusu ödülünü kazandı ve FIFA FIFPro Yılın 11'ine girmeye hak kazandı.

2017 yılında da Lyon'la yine lig, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda kazandı ve BBC tarafından Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

2018 yılına gelindiğinde Hegerberg tarih yazarak o sene ilk kez kadınlara da verilen Ballon d'Or Feminen'i kazandı. Ballon d'Or'u almaya hak kazandığı 2017-2018 sezonunda hem Fransa Ligi'ni hem de Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ligde 17 maçta 28 gol, uluslararası müsabakalarda ise 8 maçta 14 gol attı.