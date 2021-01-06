İçine bol miktarda ekmek koyularak yapılan uzun ince şekli ile ağızları sulandıran ada köftesi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için ada köftesi tarifi arıyor ya da ada köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ada köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Ada köftesi tarifi

Ada köftesi malzemeleri

1 kilogram dana kıyma

2 adet ekmek

4 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı taze kekik

Kızartmak için:

Un

Sıvı yağ

Ada köftesi yapılışı

Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Ekmeklerin içlerini çıkarıp ıslatın ve ufalayın. Tüm malzemeyi derin bir kasede bir araya getirip güzelce yoğurun. Köfte harcından iri parçalar koparıp 10 santimetrelik uzun silindirler halinde şekillendirin. Sıvı yağı kızdırıp köfteleri una buladıktan sonra yağda kızartın. Sıcak servis edin.



