Ada Masalı dizisinin müziği olan Çift Gökkuşağı 2021 yazına damga vuran şarkılardan biri oldu. Sözleri kadar ritmiyle de insanların aklında yer eden şarkı bu senenin en çok merak edilen dizi müzikleri arasında başı çekiyor. Peki, Ada Masalı dizisinin müziğini kim söylüyor? İşte Ada Masalı’ndaki Çift Gökkuşağı şarkısının sözleri…

ADA MASALI DİZİSİNİN MÜZİĞİNİ KİM SÖYLÜYOR?

Mavi ve yeşilin bin bir tonunun dans ettiği Sığacık’ta çekilen Ada Masalı dizisinin müziği şarkıcı Buray’a ait. Daha önce dizide farklı yerlerde çalan müzik bu haftaki bölümde şarkıcı Buray’ın diziye konuk olmasıyla bir kez daha dinleyenleri alıp farklı anılara taşıdı.

ADA MASALI’NDAKİ ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞARKISININ SÖZLERİ

Sana bakmak insanın ömrünü uzatır

Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatına

Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır

Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla

Çift gökkuşağı çıkar

Sen yağmurda gülünce

Yaz erken gelir buzullar erir

Sen bana yürüyünce

Çift gökkuşağı çıkar

Sen yağmurda gülünce

Yaz erken gelir buzullar erir

Sen bana yürüyünce

Siyahıma beyaz ol cezama itiraz

Kalbim uslu durmuyor verseler de ikaz

E yani biz seninle karşısında dünyanın

Bir Köroğlu bir Ayvaz

Sonra yazmayınca harflerim italik

Yan yatar kelimeler cümleler devrik

Susar bütün müzik artık anla

Bensiz olur ama sensiz olmaz asla

ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞARKISINI SÖYLEYEN BURAY KİMDİR?

15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da doğan Buray, (Buray Hoşsöz) Doğu Akdeniz Üniversitesinde müzik eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamladı.

Buray kariyeri boyunca Gökhan Tepe, Haluk Bilginer, Soner Arıca, İzel ve Berksan gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalıştı.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kaldı ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser verdi.

2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çalan Buray, Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yaptı, KKTC‘deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği de üstlendi.

Buray, Türkiye’ye yerleştikten sonra, Avustralya‘da tanıştığı besteci ve söz yazarı Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer‘in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Selim Gülgören ve Ömür Gedik v gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya Melbourne’deki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk”ı 2015 yılında piyasaya sürdü.

Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

Buray kişisel olarak 2015 senesinde çıkardığı “İstersen” şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında “Sen Sevda Mısın” şarkısını çıkaran Buray 2016’da “Kimsenin Suçu Yok” şarkısıyla müzik listelerinde ilk sıraya oturdu. Son olarak da“Aşk mı Lazım” şarkısını çıkararak başarısını kanıtladı.

Ödülleri :

2017 – Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri- En İyi Erkek Şarkıcı

2017 – 6.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En Sevilen Albümü (Sahiden)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Yorumcu

2016 – Kıbrıs Genç Tv Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Şarkıcısı

2016 – İstek Bilgi Kağan Koleji Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – 29.Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2016 – Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu

2016 – İstanbul Gelişim Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – 2.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı (İstersen)

2016 – 5.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı

2016 – 3.En Moda Dergisi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Solisti

Albümleri :

2015 – 1 Şişe Aşk

2015 – İstersen (Remixes)

2016 – Sahiden.