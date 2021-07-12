Ada Masalı dizisinin müziğini kim söylüyor? İşte Ada Masalı’ndaki Çift Gökkuşağı şarkısının sözleri
Ada Masalı dizisi, konusu, oyuncuları, çekildiği yer kadar müziği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin müziği dillere dolanırken, pek çok kişi de Ada Masalı’ndaki Çift Gökkuşağı şarkısının sözlerini ve müziğin kime ait olduğunu araştırıyor.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:56 Son Güncelleme:
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Ada Masalı dizisinin müziği olan Çift Gökkuşağı 2021 yazına damga vuran şarkılardan biri oldu. Sözleri kadar ritmiyle de insanların aklında yer eden şarkı bu senenin en çok merak edilen dizi müzikleri arasında başı çekiyor. Peki, Ada Masalı dizisinin müziğini kim söylüyor? İşte Ada Masalı’ndaki Çift Gökkuşağı şarkısının sözleri…
ADA MASALI DİZİSİNİN MÜZİĞİNİ KİM SÖYLÜYOR?
Mavi ve yeşilin bin bir tonunun dans ettiği Sığacık’ta çekilen Ada Masalı dizisinin müziği şarkıcı Buray’a ait. Daha önce dizide farklı yerlerde çalan müzik bu haftaki bölümde şarkıcı Buray’ın diziye konuk olmasıyla bir kez daha dinleyenleri alıp farklı anılara taşıdı.
ADA MASALI’NDAKİ ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞARKISININ SÖZLERİ
Sana bakmak insanın ömrünü uzatır
Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatına
Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır
Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla
Çift gökkuşağı çıkar
Sen yağmurda gülünce
Yaz erken gelir buzullar erir
Sen bana yürüyünce
Çift gökkuşağı çıkar
Sen yağmurda gülünce
Yaz erken gelir buzullar erir
Sen bana yürüyünce
Siyahıma beyaz ol cezama itiraz
Kalbim uslu durmuyor verseler de ikaz
E yani biz seninle karşısında dünyanın
Bir Köroğlu bir Ayvaz
Sonra yazmayınca harflerim italik
Yan yatar kelimeler cümleler devrik
Susar bütün müzik artık anla
Bensiz olur ama sensiz olmaz asla
ÇİFT GÖKKUŞAĞI ŞARKISINI SÖYLEYEN BURAY KİMDİR?
15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da doğan Buray, (Buray Hoşsöz) Doğu Akdeniz Üniversitesinde müzik eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamladı.
Buray kariyeri boyunca Gökhan Tepe, Haluk Bilginer, Soner Arıca, İzel ve Berksan gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalıştı.
2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kaldı ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser verdi.
2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çalan Buray, Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yaptı, KKTC‘deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği de üstlendi.
Buray, Türkiye’ye yerleştikten sonra, Avustralya‘da tanıştığı besteci ve söz yazarı Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer‘in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Selim Gülgören ve Ömür Gedik v gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya Melbourne’deki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk”ı 2015 yılında piyasaya sürdü.
Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.
Buray kişisel olarak 2015 senesinde çıkardığı “İstersen” şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında “Sen Sevda Mısın” şarkısını çıkaran Buray 2016’da “Kimsenin Suçu Yok” şarkısıyla müzik listelerinde ilk sıraya oturdu. Son olarak da“Aşk mı Lazım” şarkısını çıkararak başarısını kanıtladı.
Ödülleri :
2017 – Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri- En İyi Erkek Şarkıcı
2017 – 6.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En Sevilen Albümü (Sahiden)
2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Yorumcu
2016 – Kıbrıs Genç Tv Ödülleri – En İyi Çıkış
2016 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Şarkıcısı
2016 – İstek Bilgi Kağan Koleji Ödülleri – En İyi Çıkış
2016 – 29.Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı
2016 – Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2016 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu
2016 – İstanbul Gelişim Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2016 – 2.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı
2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı (İstersen)
2016 – 5.TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı
2016 – 3.En Moda Dergisi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Solisti
Albümleri :
2015 – 1 Şişe Aşk
2015 – İstersen (Remixes)
2016 – Sahiden.